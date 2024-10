50 ore di musica no-stop con le Cuffie Bluetooth scontatissime al -82%

Per goderti un’esperienza sonora immersiva spendendo davvero pochissimo, prova le Cuffie Bluetooth Matast! Oggi le trovi su Amazon a soli 23 euro con un mega sconto dell’82%.

Cuffie Bluetooth Matast: audio impeccabile e autonomia estesa

Le Cuffie Bluetooth Matast garantiscono sempre bassi potenti e profondi e alti davvero cristallini grazie agli altoparlanti da 13 mm e ad una tecnologia di codifica audio AAC/SBC migliorata.

Si caratterizzano anche per un’innovativa riduzione del rumore ENC grazie ai 4 microfoni incorporati che possono filtrare efficacemente il rumore di fondo, garantendo un’alta risoluzione nel riconoscimento vocale e un’elevata qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi.

Inoltre questi auricolari sono dotati di un nuovo chip Bluetooth 5.3 che ne ottimizza l’utilizzo offrendo un’esperienza più rapida e una bassa latenza contro le interferenze. Basti pensare che appena vengono estratte dalla scatola di ricarica, si collegano automaticamente al dispositivo precedentemente accoppiato anche ad una distanza di 15 metri.

L’autonomia non è da meno in quanto grantiscono 6-8 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 50 ore di riproduzione con la custodia di ricarica portatile. In più, sfruttando la ricarica veloce USB-C, basta un’ora e mezza per caricare completamente la custodia di ricarica.

Per finire, questi dispositivi vantano un design ergonomico ed impermeabile, e la custodia utilizza un display digitale a LED per visualizzare con precisione la potenza residua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.