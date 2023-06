6 lampadine SMART a prezzo MAI visto: compatibili con Alexa e Google

Dai vita alla tua casa rendendola smart e super colorata in un colpo solo con il Set di 6 Lampadine Smart RGB di Aigostar, perfette per creare la giusta atmosfera per ogni occasione. Le monti praticamente dove vuoi, le comandi come meglio credi e ottieni risultati istantanei.

Rinnova la tua casa con queste lampadine Smart di Aigostar

Se anche tu sei un patito di tutto ciò che è Smart e cerchi sempre un modo originale e fantasioso per personalizzare la tua casa allora sei nel posto giusto. Ti voglio presentare questo straordinario Set di 6 Lampadine Smart perfetto per dare nuova vita alla tua casa. Questi gioiellini sono l’ideale per un’illuminazione perfetta a basso consumo senza rinunciare allo stile.

Con una vasta gamma di tonalità e intensità della luce, puoi scegliere tra una luce calda e accogliente per una serata rilassante o una luce più brillante e dinamica per una festa. Crea un ambiente magico con luci che si muovono in modo sincronizzato o esplora tante altre possibilità creative. Scegli tra una vasta gamma di colori e di intensità che vanno da una calda luce a 2700K a una luminosa di 6500K.

Una volta posizionata dove vuoi, scarica l’applicazione sul tuo smartphone e connetti le lampadine in pochi e semplici passaggi. In questo modo potrai personalizzare l’illuminazione come più ti piace, scegliendo anche tra tantissime simulazioni e farle andare anche a ritmo di musica. Puoi anche collegarle ai tuoi assistenti virtuali Alexa e Google Home per rendere la tua casa ancora più smart.

