8/256GB di POTENZA PURA con Redmi Note 12 4G, oggi a 140€ su eBay

eBay è pronto per farti fare un affare d’oro in ambito mobile: il popolarissimo Redmi Note 12 4G è in vendita al prezzo più conveniente di sempre con il coupon esclusivo “PIT10PERTE2024”. Molto economico ma con un comparto hardware che non teme il confronto nemmeno con i mediogamma più blasonati, il budget phone del colosso cinese può essere tuo al prezzo shock di appena 140€.

Sottile, leggero, con un design tutto sommato accattivante, Redmi Note 12 4G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze quotidiane.

Redmi Note 12 4G è in vendita su eBay a un prezzo super conveniente

Il pannello è un eccellente modulo AMOLED da 6.67 pollici a 120Hz – sì, hai letto bene – con di fianco un buon processore octa-core Qualcomm e 8GB di RAM velocissima. La batteria da 5000 mAh sfrutta la consegna rapida da 33W per assicurarti sempre un’autonomia da urlo, mentre sul versante fotografico c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Redmi Note 12 4G, infatti, nonostante il prezzo davvero conveniente, monta due tre fotocamere capeggiate da un sensore principale da 50MP: scatta tutte le foto che vuoi e registra video ad altissima risoluzione per rivivere i momenti a te più cari, senza mai perdita di qualità.

Ricorda di utilizzare il codice coupon “PIT10PERTE2024” per acquistare lo smartphone di Redmi ad appena 140€ su eBay, addirittura con tanto di consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.