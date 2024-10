8+128GB di RAM: ancora per poco il Nothing Phone (2a) è in doppio sconto

Vuoi un nuovo smartphone ma non sai quale scegliere tra i tanti modelli in offerta? Prova il Nothing Phone (2a), oggi disponibile su Amazon a soli 302 euro con uno sconto del 4% ed un ulteriore coupon di 33 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni!

Nothing Phone (2a): tutte le specifiche tecniche

Il Nothing Phone (2a) è dotato di un processore personalizzato Dimensity 7200 Pro che offre prestazioni eccezionali e un consumo energetico ottimale. Inoltre vanta 8 core con velocità di clock fino a 2,8 GHz per un multitasking senza precedenti e un nuovo processo TSMC innovativo, per un’efficienza energetica rivoluzionaria.

Una caratteristica importante del dispositivo è il suo sistema di raffreddamento grazie alla camera a vapore extra large (3.200 mm²) per una distribuzione del calore più rapida e molto più uniforme, e all’area di raffreddamento ampia da 12.000 mm² con uno strato di grafite dello spessore di 0,11 mm per una rapida dissipazione del calore.

La sua batteria potentissima da 5,000 mAh, inoltre, permette di usarlo fino a 2 giorni mentre con la ricarica rapida da 45W avrai energia per una giornata in soli 20 minuti. In più, è dotato di una fotocamera principale da 50 MP con OIS & EIS, e di una Fotocamera frontale da 32MP per selfie e videochiamate super realistiche.

Oggi il Nothing Phone (2a) è disponibile su Amazon a soli 302 euro con uno sconto del 4% ed un ulteriore coupon di 33 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.