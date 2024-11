8+256GB di ROM: oggi lo Xiaomi Redmi Note 13 è in sconto shock (-38%)

Vuoi regalarti uno smartphone nuovo di zecca ma che sia allo stesso tempo conveniente? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 13, al momento disponibile su Amazon a soli 155 euro con un super sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione a tempo limitatissimo!

Xiaomi Redmi Note 13: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è un concentrato di energia in grado di soddisfare qualsiasi tua esigenza, in ogni settore.

La sua punta di diamante è sicuramente il processore Snapdragon 685 a 6nm, che risulta essere il top di gamma della serie Redmi Note, e che quindi permette di effettuare qualsiasi operazione in modo impeccabile e nella massima velocità.

Inoltre è dotato di un display Full HD+ da 6,67 pollici incredibilmente nitido, che offre una visualizzazione perfetta in qualsiasi condizione di luce esterna ed immagini davvero nitide, dai dettagli minuziosi e le tonalità brillanti. Allo stesso tempo, la batteria è potentissima e ti accompagna per una giornata intera senza alcun problema. In più, bastano solo 70 minuti per il 100% di energia grazie alla ricarica rapida da 33 W.

La tripla fotocamera da 108MP è un’altra caratteristica interessante dello smartphone, grazie al sensore di immagine ad altissima risoluzione con il quale è possibile realizzare scatti meravigliosi e video più stabili che mai.

