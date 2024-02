8GB/256GB, display da 6,7'' e tripla fotocamera da 100MP: Honor 90 Lite è un MOSTRO (179€)

Honor 90 Lite 5G è un dispositivo eccezionale che unisce prestazioni potenti e design elegante. Con una potente combinazione di funzionalità avanzate e specifiche tecniche all’avanguardia, questo smartphone è ideale per chi cerca un’esperienza mobile di alto livello.

Con un design elegante e un potente set di funzionalità, l’Honor 90 Lite Smartphone 5G è la scelta ideale per te se cerchi prestazioni all’avanguardia e una grande esperienza utente. Acquista il tuo Honor 90 Lite su eBay, oggi lo paghi solo per oggi 170€ con le spedizioni sono gratis. Inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento per riscattarlo e avere un oscont oulteriore di 10€.

Honor 90 Lite, lo smartphone senza limiti scontato con PSPRFEB24

Il display FullView da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz offre una visualizzazione fluida e coinvolgente. Goditi immagini nitide, colori vivaci e dettagli straordinari mentre guardi i tuoi contenuti preferiti, giochi o navighi sul web. La fotocamera tripla da 100MP ti permette di catturare scatti sorprendenti e dettagliati con facilità, offrendoti la flessibilità di esprimere la tua creatività fotografica.

Dotato di una generosa RAM da 8GB e una spaziosa memoria interna da 256GB, l’Honor 90 Lite offre prestazioni fluide e un ampio spazio di archiviazione per le tue foto, video, app e altro ancora. Potrai esplorare il mondo digitale senza preoccuparti di spazio insufficiente o rallentamenti. Grazie al supporto 5G, potrai goderti una connessione internet ultraveloce, consentendoti di scaricare file di grandi dimensioni, guardare streaming in alta definizione e navigare sul web senza interruzioni.

La batteria da 4500mAh garantisce una lunga durata e ti permette di utilizzare il telefono per lunghe sessioni senza dover preoccuparti di rimanere senza energia. Con la funzione di ricarica rapida, potrai riportare rapidamente la batteria al 100% e tornare ad utilizzare il tuo smartphone senza interruzioni.

L’Honor 90 Lite è equipaggiato con il sistema operativo Android 13, che offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di app disponibili per personalizzare il tuo dispositivo secondo le tue preferenze. Oggi su eBay lo paghi solo per oggi 170€. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.