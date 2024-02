99€ appena per questo smartphone Samsung Galaxy: LO STANNO COMPRANDO TUTTI

Alla ricerca di un nuovo smartphone che combini prestazioni robuste e affidabilità senza compromessi? Il Samsung Galaxy A04s è pronto a sorprenderti con le sue caratteristiche di alta qualità, rendendo ogni aspetto della tua vita digitale più fluido e coinvolgente.

Alimentato da Android 12, l’ultima versione del sistema operativo Android, che offre nuove funzionalità e miglioramenti che ottimizzano l’esperienza utente e la sicurezza del dispositivo, anche se non fa gridare al capolavoro del genere è comunque un valido compagno per qualsiasi uso quotidiano se ne vuole fare. In più costa anche poco, appena 99€ su Amazon, con lo sconto del 45% e le spedizioni gratis via Prime.

Samsung Galaxy A04s, potenza e affidabilità al tuo fianco

Dotato di un ampio display Infinity-V HD+ da 6.5 pollici, il Galaxy A04s ti offre un’esperienza visiva coinvolgente. Sfoglia i tuoi contenuti preferiti, guarda video e immagini con dettagli nitidi e colori vividi, godendoti un’esperienza visiva coinvolgente che ti terrà incollato allo schermo.

La batteria da 5.000 mAh del Galaxy A04s ti offre una durata eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per ore senza preoccuparti di rimanere senza energia. Goditi una giornata intera di utilizzo intenso o più giorni di utilizzo moderato senza dover cercare una presa di ricarica.

Con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile, il Galaxy A04s ti offre la potenza necessaria per eseguire le tue app e i tuoi giochi preferiti senza intoppi. Espandi la memoria con una scheda microSD per avere spazio sufficiente per le tue foto, video e altri contenuti importanti.

La fotocamera del Galaxy A04s ti permette di catturare e condividere i momenti speciali della tua vita. Con una tripla fotocamera posteriore e una fotocamera frontale da 5 MP, puoi scattare foto di alta qualità, selfie perfetti e video mozzafiato, condividendo tutto con amici e familiari in un istante. Il Samsung Galaxy A04s è un compagno affidabile e potente che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua vita digitale in modo efficiente ed emozionante.

