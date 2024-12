A Natale regala la Fotocamera Istantanea Analogica Fujifilm in offerta strepitosa

La corsa ai regali per Natale è cominciata! Se vuoi sorprendere una persona cara, scegli la Fotocamera Istantanea Analogica Fujifilm INSTAX mini 99, oggi disponibile su Amazon a soli 163 euro con un mega sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai efettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Fotocamera Istantanea Analogica Fujifilm INSTAX mini 99: tutte le funzionalità

La Fotocamera Istantanea Analogica Fujifilm INSTAX mini 99 è un piccolo gioiellino che rappresenta un’ottima idea regalo per Natale.

Questo modello in particolare è progettato per offrirti un’appassionante esperienza analogica così da realizzare scatti meravigliosi. In particolare, potrai scegliere tra sei effetti cromatici analogici diversi ruotando la ghiera degli effetti colore: in questo modo è possibile creare atmosfere uniche con le diverse tonalità, oppure mantenere l’aspetto originale per un tocco autentico.

Inoltre, hai a disposizione il pieno controllo del flash: puoi selezionare tra flash di riempimento, rimozione occhi rossi, flash automatico oppure spento. Allo stesso tempo, è in dotazione il controllo dell’esposizione con in quale regolare il livello di luminosità dei tuoi scatti in qualsiasi momento.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai: usa i due pulsanti di scatto, uno laterale e uno frontale, per scattare con facilità in qualunque situazione, oppure imposta il timer autoscatto, entra nell’inquadratura e scatta in pochi secondi foto memorabili.

