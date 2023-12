A questo PREZZO il FORMIDABILE tablet Lenovo Tab P12 lo trovi solo su Amazon: approfittane ORA!

Lenovo Tab P12 è uno straordinario tablet con Display 3K da 12.7″, Processore MediaTek Dimensity 7050, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 6, sistema operativo Android 13, colore Oat Grey, caricabatterie incluso, penna. Ora puoi prenderlo a soli 399 euro, grazie all’11% di sconto! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tablet Lenovo Tab P12: le caratteristiche

Vivace streaming 3K (2944 x 1840) e gaming immersivo su uno schermo da 32,23 cm (12,7″). Prendi appunti e aggiungi annotazioni in modalità schermo diviso, con la Lenovo Tab Pen Plus inclusa. Pesa solo circa 615 grammi e viene fornito con un corpo sottile da 6,9 mm. Ampio storage di 128GB espandibile tramite MicroSD Card fino ad 1 TB, exFAT per salvare i tuoi documenti piu’ importanti in totale sicurezza.

Grazie a una capacità della batteria di 10.200 mAh, puoi passare dallo streaming al gaming e alla lettura senza doverti fermare per collegarlo alla presa. Viene fornito con sistema operativo Android 13.

