A questo smartwatch completissimo mancava il prezzo, ma ora ce l'ha: MENO 56 PER CENTO!

E non solo! Al checkout c’è anche un ULTERIORE SCONTO MENO 18%! Un prezzo davvero spettacolare per uno smartwatch dalle linee morbide e arrotondate e dotato di tutta quella serie di sensori e funzioni avanzate che lo certificano proprio come smart! Un dispositivo piccolo ma molto efficace che oggi possiamo indossare spendendo solo 32,79 euro invece che 89,99 euro, grazie al doppio sconto MENO 56% e MENO 18% al checkout! Se ancora eravate dubbiosi se passare o no dal classico orologio analogico ad un performante smartwatch questa offerta Amazon fugherà tutti i vostri dubbi!

Tante funzioni

Questo swartwatch dal prezzo iper accessibile grazie al doppio maxi sconto Amazon è davvero ricco di funzioni avanzate che servono per tracciare i progressi sportivi sia per tenere sotto controllo la salute. Per prima cosa lo schermo è bello grande e molto luminoso, è un TFT-LCD da 1,85″ decisamente leggibile anche in pieno sole. E’ anche molto personalizzabile: ha più di 180 quadranti tra cui scegliere e si può anche selezionare una foto come sfondo.

Le funzioni avanzate di tracciamento e monitoraggio della salute sono molte: troviamo il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 e della frequenza cardiaca, i segnali PPG e la luce a infrarossi rilevano i livelli di SpO2 mediante la misurazione della quantità di ossigeno nei vasi sanguigni. Inoltre tiene traccia della qualità del sonno, dando tutte le info necessarie per migliorarlo, a tutto vantaggio del benessere una volta in piedi la mattina.

Sul versante sportivo questo swartwatch dal prezzo iper accessibile fornisce dati di allenamento ( come (passi, distanza e le calorie bruciate etc etc) precisi e in tempo reale per oltre 100 modalità di allenamento professionali tra cui corsa, yoga, ciclismo, calcio, basket e molte altre. Essendo uno smartwatch con una spiccata attitudine sportiva è certificato IP68, non teme l’acqua quindi.

E la batteria? Di lunga durata, sino a 30 giorni. Da ultimo, inutile dire che lo smartwatch riproduce tutte le funzioni di comunicazione del vostro smartphone, è possibile anche rispondere al telefono direttamente dal suo altoparlante.

Doppio sconto Amazon per questo smartwatch con tantissime funzioni: solo 32,79 euro invece che 89,99 euro col MENO 56% e MENO 18% al checkout!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.