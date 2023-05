Accettare pagamenti a distanza senza e-commerce: con Mobile POS puoi

Il mondo sta vivendo una trasformazione digitale senza precedenti, e i pagamenti digitali sono diventati la norma. È fondamentale che le attività commerciali si adattino a questo cambiamento e offrano ai propri clienti un’esperienza di pagamento semplice, veloce e sicura. È qui che entra in gioco Mobile POS di Nexi. Grazie a questa soluzione innovativa, le aziende possono accettare pagamenti digitali in modo facile ed efficiente, persino a distanza grazie alla funzione pay-by-link. In più, Mobile POS è in offerta a soli 19 euro (una tantum), con uno sconto di 10 euro.

Come funziona il servizio pay-to-link

Mobile POS di Nexi è il terminale ideale per qualsiasi attività commerciale: ti consente di accettare pagamenti sia da carte dei principali circuiti, inclusa la modalità contactless, sia tramite pay-to-link. Questo servizio trasforma il tuo terminale in uno strumento per ricevere pagamenti anche fuori dal punto vendita. Tutto ciò che devi fare è inviare al cliente il link tramite e-mail, chat o SMS, e potrai incassare il pagamento a distanza, anche senza avere un e-commerce.

Per ricevere pagamenti tramite link, tutto ciò che devi fare è accedere a Nexi Business tramite l’app o il portale web, specificare il destinatario del pagamento, l’importo, la causale e la scadenza del link. Una volta confermati i dati, verrà generato un link che potrai inviare al cliente tramite e-mail, social o chat. Il cliente potrà semplicemente inserire i suoi dati in un portale sicuro per effettuare il pagamento.

Con Mobile POS di Nexi, non dovrai mai più preoccuparti di costi eccessivi. Grazie alla formula a canone zero, potrai risparmiare e far crescere il tuo business. L’unica spesa che dovrai sostenere sarà quella per l’attivazione del terminale, in offerta a soli 19 euro, una tantum. Le commissioni sulle transazioni sono fisse a soli 1,89 euro, ma se scegli di aderire alla promozione micropagamenti, potrai azzerare tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro.

Inoltre, non sarà necessario aprire alcun conto corrente per utilizzare il servizio. Sarà sufficiente inserire le tue coordinate bancarie per ricevere gli importi incassati, che saranno disponibili entro il giorno lavorativo successivo. Con Mobile POS di Nexi, la gestione dei pagamenti digitali diventerà facile e vantaggiosa, sia per te che per i tuoi clienti. Richiedi il tuo terminale qui: una volta inseriti i tuoi dati e informazioni, lo riceverai in poco tempo direttamente a casa tua e pronto all’uso.

