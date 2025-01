Acer Chromebook al suo prezzo minimo storico: offerta limitatissima su Amazon

Se hai bisogno di un nuovo pc portatile da sfruttare sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta dell’Acer Chromebook Plus 515, oggi disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 305 euro.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Acer Chromebook Plus 515: tutte le caratteristiche tecniche

L’Acer Chromebook Plus 515 è un pc portatile di ultima generazione perfetto sia da portare in ufficio che da sfruttare per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

In primis il sistema operativo ChromeOS con IA Google è dotato di strumenti di IA per rendere il lavoro duro più facile. Questo vuol dire che potrai scrivere in maniera impeccabile, disegnare sfondi unici e modificare le foto con l’Intelligenza Artificiale per risultati da vero professionista.

In più hai a disposizione ben 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file o contenuti in maniera veloce ed affidabile per avere sempre a disposizione tutto ciò che vuoi quando ne hai bisogno.

Inoltre hai a disposizione un display full HD a 1080p che offre una visualizzazione perfetta con immagini dai colori brillanti ed i particolari vividi in qualsiasi condizione di luce esterna. Per finire, la sua batteria super potente permette di godere di un’autonomia estesa che supera 24 ore, mentre la ricarica rapida offre l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Oggi l’Acer Chromebook Plus 515 è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 305 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.