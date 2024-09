Adattatore Android per auto a prezzo piccolissimo con la doppia offerta Amazon

Preparati a viaggiare con tutti i comfort necessati grazie all’Adattatore Android per Auto MSXTTLY! Oggi è disponibile su Amazon a soli 48 euro grazie ad uno sconto del 21% ed un ulteriore coupon del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della doppia promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Adattatore Android per Auto MSXTTLY: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Adattatore Android per Auto MSXTTLY presenta un nuovo design elegante, un chip migliorato e un modulo WiFi, offrendoti un’esperienza wireless senza la necessità di cavi e nella massima comodità.

La modalità di installazione è semplicissima in quanto ci si può collegare rapidamente e facilmente in soli 3 semplici passaggi. Inoltre la connessione avviene in automatico ogni volta che entri in macchina dopo il primo collegamento.

Questo mini dispositivo, tra l’altro, presenta rame puro avanzato con placcatura in oro per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione. In questo modo garantisce una connessione stabile, affidabile e velocissima ogni volta di cui ne hai bisogno anche durante lunghi viaggi in auto.

In più, l’adattatore in super offerta ha un design più compatto e conveniente rispetto ai modelli precedenti per adattarsi facilmente a vari port USB dell’auto. Nello specifico, è bene ricordare che è compatibile solo con auto o sistemi audio dotati di Android Auto, ed è raccomandato il sistema Android 11 o superiore per prestazioni ottimizzate.

