Adobe Photoshop: i requisiti di sistema (Windows e Mac)

Adobe Photoshop è il programma di fotoritocco e editing grafico per eccellenza. Grazie alle sue numerose funzionalità integrate, è uno tra i software più utilizzati dagli utenti di tutto il mondo. Anche Adobe Photoshop necessita di alcuni requisiti minimi di sistema per funzionare correttamente. Hai appena acquistato la licenza del programma oppure hai cambiato da poco il PC? Ecco l’elenco dei requisiti per aiutarti a capire se è compatibile – o meno – con il software di Adobe.

Adobe Photoshop: requisiti minimi e consigliati (Windows e Mac)

Per eseguire e utilizzare Adobe Photoshop, il computer deve soddisfare alcune specifiche tecniche. Di seguito quelle per dispositivi con sistema operativo Windows, applicabili alla release di ottobre 2021 e successive. Se hai una versione precedente del programma, i requisiti potrebbero essere differenti.

Processore : Processore Intel® o AMD con supporto a 64 bit; processore di almeno 2 GHz con SSE 4.2 o versioni successive

: Processore Intel® o AMD con supporto a 64 bit; processore di almeno 2 GHz con SSE 4.2 o versioni successive RAM : 8 GB (minimo) / 16 GB o maggiore (consigliato)

: 8 GB (minimo) / 16 GB o maggiore (consigliato) Sistema operativo : Windows 10 64 bit (versione 1909) o successiva; le versioni LTSC non sono supportate

: Windows 10 64 bit (versione 1909) o successiva; le versioni LTSC non sono supportate Scheda grafica : GPU con supporto DirectX 12 – 1.5 GB di memoria GPU (minimo) / GPU con supporto DirectX 12 – 4 GB di memoria GPU per schermi 4k e con risoluzioni superiori (consigliato)

: GPU con supporto DirectX 12 – 1.5 GB di memoria GPU (minimo) / GPU con supporto DirectX 12 – 4 GB di memoria GPU per schermi 4k e con risoluzioni superiori (consigliato) Spazio sul disco rigido : 4 GB di spazio libero su disco rigido; è richiesto spazio aggiuntivo per l’installazione (minimo) / 6 GB di spazio libero su disco rigido; è richiesto spazio aggiuntivo per l’installazione, SSD interna veloce per l’installazione dell’app e unità interna separata per i dischi di memoria virtuale (consigliato)

: 4 GB di spazio libero su disco rigido; è richiesto spazio aggiuntivo per l’installazione (minimo) / 6 GB di spazio libero su disco rigido; è richiesto spazio aggiuntivo per l’installazione, SSD interna veloce per l’installazione dell’app e unità interna separata per i dischi di memoria virtuale (consigliato) Risoluzione del monitor: 1.280 x 800 con ridimensionamento in scala dell’interfaccia utente al 100% (minimo) / 1.920 x 1.080 con ridimensionamento in scala dell’interfaccia utente al 100% (consigliato)

Passiamo ora ai requisiti minimi e consigliati per il sistema operativo macOS, sempre riferiti alla release di ottobre 2021 e successive.

Processore : Processore Intel con supporto a 64 bit; processore di almeno 2 GHz con SSE 4.2 o versioni successive

: Processore Intel con supporto a 64 bit; processore di almeno 2 GHz con SSE 4.2 o versioni successive Sistema operativo : macOS Catalina (versione 10.15) o successiva (minimo) / macOS Big Sur (versione 11) – macOS Catalina (versione 10.15) (consigliato)

: macOS Catalina (versione 10.15) o successiva (minimo) / macOS Big Sur (versione 11) – macOS Catalina (versione 10.15) (consigliato) RAM : 8 GB di RAM (minimo) / 16 GB o maggiore (consigliato)

: 8 GB di RAM (minimo) / 16 GB o maggiore (consigliato) Scheda grafica : GPU con supporto Metal – 1.5 GB di memoria GPU (minimo) / GPU con supporto Metal – 4 GB di memoria GPU per schermi 4k e con risoluzioni superiori (consigliato)

: GPU con supporto Metal – 1.5 GB di memoria GPU (minimo) / GPU con supporto Metal – 4 GB di memoria GPU per schermi 4k e con risoluzioni superiori (consigliato) Spazio sul disco rigido : 4 GB di spazio libero su disco rigido; è richiesto spazio aggiuntivo per l’installazione (minimo) / 16 GB di spazio libero su disco rigido; è richiesto spazio aggiuntivo per l’installazione, SSD interna veloce per l’installazione dell’app e unità SSD aggiuntive ad alta velocità per configurare i dischi di memoria virtuale (consigliato)

: 4 GB di spazio libero su disco rigido; è richiesto spazio aggiuntivo per l’installazione (minimo) / 16 GB di spazio libero su disco rigido; è richiesto spazio aggiuntivo per l’installazione, SSD interna veloce per l’installazione dell’app e unità SSD aggiuntive ad alta velocità per configurare i dischi di memoria virtuale (consigliato) Risoluzione del monitor: 1.280 x 800 con ridimensionamento in scala dell’interfaccia utente al 100% (minimo) / 1.920 x 1.080 con ridimensionamento in scala dell’interfaccia utente al 100% (consigliato)

Come imparare a utilizzare Adobe Photoshop: la guida

Se sei alle prime armi e vorresti imparare a utilizzare Adobe Photoshop come un professionista, il nostro consiglio è di affidarti a una guida esperta che sappia illustrarti funzioni e vantaggi partendo dalle basi del programma. Carlos Marsal, visual artist spagnolo, ha ideato un ottimo corso introduttivo ad Adobe Photoshop dedicato agli utenti di livello principiante. In 50 lezioni, suddivise a loro volta in cinque mini-corsi, imparerai a utilizzare il software di fotoritocco per eccellenza anche se non l’hai mai aperto prima d’ora. Attraverso lezioni pratiche e teoriche scoprirai tutto quello che devi sapere per diventare un professionista.

Grazie alla promozione, attiva per un periodo limitato, “Introduzione ad Adobe Photoshop” è in offerta al prezzo di 10,90 euro, pari all’82% di sconto.

