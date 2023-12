Novakid: prova gratis il corso di inglese per bambini con la nuova offerta

Novakid è una piattaforma online che propone corsi di inglese per bambini dai 4 ai 12 anni con programmi cuciti su misura per ogni singolo ragazzo e insegnanti madrelingua certificati. Grazie alla nuova offerta, è possibile prenotazione una lezione di prova gratuita, così da decidere con calma se confermare l’iscrizione al corso online del proprio figlio o meno. La prova gratuita è disponibile a questa pagina.

Nel corso degli ultimi anni, Novakid sta ottenendo un successo straordinario tra le famiglie di tutto il mondo. Alla base di questo trionfo non solo la presenza di insegnanti madrelingua certificati, ma anche un entusiasmante programma, ideale per i bambini, che possono imparare l’inglese giocando. Tra le altre, anche Forbes ha voluto premiare la piattaforma Novakid, assegnandole il premio di America’s Best Startup Employers.

Corso di inglese per bambini: lezione di prova gratuita offerta da Novakid

I corsi di inglese per bambini dai 4 ai 12 anni di Novakid si caratterizzano per la semplicità e velocità nell’apprendimento della lingua, che possono imparare l’inglese divertendosi. Questo è reso possibile anche dalla bravura degli insegnanti che collaborano con la piattaforma, ognuno dei quali ha conseguito la certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese.

Indipendentemente dal livello di partenza, con Novakid è possibile imparare l’inglese da zero. Ogni corso è infatti realizzato in base all’età e le caratteristiche individuali di ciascun giovanissimo studente, in modo che ognuno riceva un insegnamento adeguato.

Approfitta della lezione di prova gratuita offerta da Novakid per testare il corso di inglese per bambini e scegliere se proseguire o meno con le lezioni successive.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.