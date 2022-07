Come recuperare storie Instagram cancellate

Hai eliminato per sbaglio una storia di Instagram e non sai come recuperarla? Sappi che il social di Meta mette a disposizione una sorta di “cestino” virtuale in cui finiscono dritte dritte tutte le storie e i post che decidiamo di eliminare. Ma attenzione: il tempo di recupero è limitato e oltre un certo numero di giorni tutto il contenuto verrà eliminato definitivamente, proprio come accade per le caselle di posta elettronica.

Come recuperare le storie di Instagram eliminate

Per accedere alla sezione “cestino” segui questi passaggi:

Accedi alla pagina principale del tuo profilo

Premi le tre lineette in alto a destra

Premi su “La tua attività”

Seleziona “Eliminati di recente”

Individua la storia che vuoi ripristinare, clicca e premi i tre puntini: qui puoi scegliere se eliminarla definitivamente o ripristinarla

Se il tuo profilo ha l’opzione di archiviazione automatica attiva, allora le storie eliminate possono essere recuperate entro 30 giorni. Altrimenti avrai soltanto 24 ore prima che vengano cancellate definitivamente dal sistema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.