Settimana Stem 2025: Iniziative per Promuovere le Discipline Scientifiche

Il 15% di donne nelle ICT, solo il 7,4% di laureati in scienze naturali e matematica, appena il 13,8% in ingegneria: sono i numeri che fotografano il divario di genere nelle discipline scientifiche in Italia, una sfida che il Ministero dell’Università intende affrontare con una settimana di eventi dedicati.

Dal 4 all’11 febbraio 2025, la Settimana Stem si propone di ribaltare questi dati promuovendo le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche tra i giovani, con particolare attenzione alla partecipazione femminile. L’iniziativa culminerà con la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.

Sotto lo slogan #ScegliStem, università ed enti di ricerca di tutta Italia organizzeranno eventi in presenza e online. Tra questi, l’INAF proporrà due appuntamenti significativi: “Chat con un’astronoma” e “Spazio alle donne”, dove ricercatrici condivideranno le loro esperienze nel campo scientifico.

Il ministro Anna Maria Bernini evidenzia l’urgenza di formare professionisti altamente qualificati per il futuro del Paese. Un obiettivo che si scontra con dati contrastanti: se da un lato le iscrizioni ai licei sono aumentate dal 47,7% al 56,6% negli ultimi dodici anni, dall’altro gli istituti tecnici faticano ad attirare nuovi studenti.

Qualche segnale positivo emerge dall’università, dove le iscrizioni femminili ai corsi scientifici sono cresciute dal 35% al 58,1% tra il 2012 e il 2020. Tuttavia, come sottolinea Guido Borsani della Fondazione Deloitte, permane una significativa sottorappresentazione femminile nei settori istruzione STEM, proprio quando il mercato del lavoro richiede sempre più queste competenze.

L’iniziativa ministeriale punta quindi a scardinare stereotipi e barriere, promuovendo una visione della scienza inclusiva e paritaria, fondamentale per lo sviluppo tecnologico e sociale del Paese. Questo approccio mira a sostenere l’uguaglianza di genere e ad aumentare la presenza di donne nella scienza, garantendo opportunità equamente distribuite e un futuro più innovativo.