Duolingo introduce lezioni di scacchi per principianti su iPhone

Scacchi, matematica e lingue straniere. Tutto questo, in un’unica piattaforma educativa digitale. La celebre app Duolingo, nota per il suo approccio innovativo all’apprendimento linguistico, ha deciso di ampliare i propri orizzonti includendo un corso dedicato agli scacchi, segnando un passo significativo verso un ecosistema educativo più completo.

La nuova funzionalità, dedicata al gioco strategico per eccellenza, sarà disponibile dal 22 aprile. Inizialmente, sarà lanciata per un gruppo selezionato di utenti iPhone con sistema operativo iOS, per poi estendersi gradualmente agli utenti di lingua inglese nelle settimane successive. Gli utenti di altri sistemi operativi o che preferiscono interfacce in lingue diverse dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter accedere al corso.

Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore espansione della piattaforma, che già nel 2023 aveva integrato corsi di matematica e musica. Gli scacchi, tuttavia, introducono una dimensione diversa, non trattandosi di una materia scolastica tradizionale, ma di un gioco che stimola il pensiero strategico e l’abilità cognitiva. Luis von Ahn, co-fondatore e CEO di Duolingo, ha sottolineato i benefici di questa disciplina, affermando: “Gli scacchi affinano la mente, sono ricchi di strategia e, come l’apprendimento delle lingue, migliorano con la pratica.”

Il corso è stato progettato per essere accessibile anche ai principianti assoluti. Le lezioni di scacchi iniziano dalle basi, come i movimenti dei pezzi, per poi avanzare verso concetti più complessi. In linea con la filosofia di apprendimento interattivo che caratterizza l’app, il percorso educativo è strutturato attraverso puzzle brevi e sfide pratiche, come risolvere uno scacco matto in una singola mossa.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, gli utenti avranno la possibilità di sfidare “Oscar”, un personaggio animato già familiare agli utilizzatori dei corsi di lingue della piattaforma. Questo elemento ludico mantiene coerenza con l’identità distintiva di Duolingo, che punta a rendere l’apprendimento un’esperienza divertente e accessibile.

L’interfaccia del corso mantiene la semplicità e l’intuitività che hanno decretato il successo della piattaforma, con l’obiettivo di democratizzare l’accesso a un gioco spesso percepito come elitario e complesso. Grazie a questa diversificazione, Duolingo ribadisce la propria missione di rendere l’apprendimento universale, offrendo strumenti per sviluppare competenze sia pratiche che cognitive in un ambiente digitale stimolante.

Con l’introduzione degli scacchi, Duolingo si posiziona sempre più come leader nell’innovazione educativa, ampliando la propria offerta per soddisfare un pubblico sempre più eterogeneo. Gli utenti potranno non solo migliorare le proprie capacità linguistiche, ma anche allenare la mente con un’attività che unisce logica, strategia e creatività.