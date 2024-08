AirPods 4: in arrivo due nuovi modelli a breve?

Il mega evento di lancio di iPhone 16 è sempre più vicino, ma sul palcoscenico di Cupertino non ci sarà solo il nuovo smartphone Apple. Di solito, Apple aggiorna la sua gamma di AirPods ogni due anni, di conseguenza la quarta generazione di AirPods dovrebbe quindi debuttare durante il keynote di settenbre. Il solito ben informato Mark Gurman di Bloomberg è riuscito a sapere qualcosa in più. Apple prevede di lanciare gli AirPods 4 in due varianti per sostituire sia gli AirPods 2 che gli AirPods 3. La seconda generazione di AirPods è stata lanciata nel 2019, mentre la terza generazione è stata realizzata nel 2021.

Secondo Gurman AirPods 4 avrà un “modello standard”per sostituire AirPods 2 e un “modello Premium”, più costoso per sostituire definitivamente AirPods 3. Inoltre, Gurman aggiunge che AirPods 4 Premium potrebbero avere cancellazione attiva del rumore e la ricarica wireless, feature non presenti nella versione standard. Da ultimo, sembra che a rimarcare ancor di più la differenza di prezzo tra le due versioni, il form factor varierà tra standard e Premium.

Non ci sono informazioni circostanziate riguardo i nomi delle due presunte versioni di AirPods 4, ad oggi il modello base potrebbe essere chiamato Lite o Slim, avvicinandolo quindi ad un altro presunto dispositivo che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, ovvero iPhone Slim. Un altro cambiamento previsto è la sostituzione del connettore Lightning con un USB-C.

Su una cosa sola, al momento, c’è il buio totale: il prezzo. Guardando però il costo dei modelli attuali è possibile fare delle ipotesi. Gli AirPods di seconda generazione costano 150 euro, quelli di terza generazione costano circa 200 euro e quelli Pro 279 euro. Gli AirPods 4 probabilmente rientreranno in una fascia di prezzo simile. E quando saranno disponibili è facile preveder un abbassamento di prezzo importante per AirPods Pro e la terza generazione, con la seconda che dovrebbe definitivamente andare in pensione.