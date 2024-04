AirPods Pro (2023) a soli 239€ su Amazon: comprali ADESSO

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless Stereo e desiderate un prodotto di fascia alta, non potete non prender in considerazione gli AirPods Pro (2023) di Apple, soprattutto se possedete un iPhone. Parliamo di un prodotto sensazinoale, unico nel suo genere, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal e mozzafiato, un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e una serie di funzionalità superlative. Vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo sensazionale di soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di beneficiare di tantissimi vantaggi esclusivi. Pensiamo al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, o alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Dulcis in fundo, sappiate che avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Gli AirPods Pro (2023) sono auricolari TWS di punta, dotati di gommini in silicone intercambiabili che si adatteranno alle vostre orecchie. In confezione ne troverete ben quattro paio, differenti per dimensione. Godono della cancellazione attiva del rumore di ultima generazione (ANC) e si può perfino usufruire della modalità trasparenza. C’è il supporto all’audio spaziale adattivo e la qualità sonora prodotta da queste cuffiette sarà sempre incredibile. Non manca poi un’autonomia degna di nota con una singola carica; la batteria è esagerata e con il case di ricarica avrete accesso ad ulteriore potenza per affrontare giorni e giorni senza mai dover passare dalla corrente.

A soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon, sono da comprare immediatamente.

