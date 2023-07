ALGORITMO Amazon in crisi? Il prezzo dell'iPad Pro 2022 oggi è incredibilmente BASSO 

L’iPad Pro 11″ del 2022 è uno dei più recenti tablet di Apple, appartenente alla quarta generazione di iPad Pro. Questo modello offre un’esperienza di utilizzo avanzata e prestazioni potenti, ed è disponibile in diverse configurazioni. Con l’11% di sconto su Amazon oggi hai per esempio l’occasione che stavi aspettando per accaparrarti il tuo a soli 949€. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime.

Apple iPad Pro del 2022, una bomba di Tablet

Il tablet presenta uno schermo Liquid Retina da 11 pollici, che offre colori vivaci, dettagli nitidi e una visualizzazione immersiva. È dotato di una connettività Wi-Fi integrata, che ti consente di connetterti facilmente a reti wireless per navigare sul web, scaricare app, guardare video in streaming e molto altro ancora.

L’iPad Pro del 2022 è alimentato dal processore Apple M1, lo stesso chip utilizzato nei computer Mac di nuova generazione. Questo significa che offre prestazioni elevate e una grande potenza di elaborazione, rendendo l’utilizzo di app e giochi fluido e reattivo.

La capacità di archiviazione di 128 GB ti consente di salvare numerosi file, app, foto e video direttamente sul tuo iPad senza preoccuparti dello spazio disponibile. Puoi gestire i tuoi documenti, creare contenuti multimediali o semplicemente organizzare la tua libreria digitale in modo pratico.

Il colore grigio siderale offre un aspetto elegante e moderno al tuo iPad Pro, adatto a qualsiasi ambiente o stile personale. Inoltre, puoi abbinarlo a una vasta gamma di accessori, come la Magic Keyboard o la Apple Pencil, per migliorare ulteriormente la tua esperienza di utilizzo.

Con la sua potenza e le sue funzionalità avanzate, l’iPad Pro è una scelta eccellente per coloro che cercano un tablet di alta qualità con prestazioni all’avanguardia. Corri ad accaparrarti il tuo a soli 949€. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Amazon Prime.

