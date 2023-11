Alienware AW610M, il top dei mouse da gaming ad un prezzo incredibile!

Alienware AW610M è un mouse gaming di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti e precisione ai giocatori hardcore, quelli per i quali i millisecondi fanno la differenza tra vittoria e sconfitta. Roba da PRO, insomma, ma mica solo loro devono avere prodotti dedicati! Anche chi è un semplice appassionato, chi gioca e si diverte e basta deve avere la possibilità di mettere le mani su dispositivi top! E nel caso di Alienware AW610M questo super mouse è anche in super sconto, un taglio di prezzo senza eguali, MENO 60%, per un risparmio mostruoso 48 euro invece di 12o euro!

Che offerta eccezionale! Tutti i PCisti sono avvertiti! Il carrello Amazon vi reclama!

Bello, comodo e preciso!

Alienware AW610M è dotato di una forma curva e comodi inserti in gomma per adattarsi facilmente alla mano del giocatore, fornendo un’esperienza di gioco confortevole anche per sessioni di gioco prolungate. Inoltre, i sette pulsanti programmabili presenti sul mouse consentono ai giocatori di personalizzare l’esperienza di gioco ed eseguire rapidamente comandi complessi.

In Alienware AW610M troviamo un sensore ottico avanzato che offre una risoluzione fino a 16.000 DPI, consentendo ai giocatori di personalizzare la sensibilità e la velocità del cursore secondo le loro preferenze. La sensibilità del mouse può essere facilmente regolata attraverso i pulsanti integrati sul lato sinistro del mouse, consentendo un rapido adattamento in base alle esigenze del gioco.

Un’altra caratteristica di spicco di Alienware AW610M è il suo sistema di illuminazione a LED personalizzabile, che permette ai giocatori di scegliere tra diverse opzioni di colore e di effetto luminoso.

Dal punto di vista della connettività, Alienware AW610M offre il supporto per la tecnologia wireless 1000 Hz, che garantisce una connessione stabile e senza ritardi di 1ms. Inoltre, il mouse è dotato di una batteria agli ioni di litio che offre un’autonomia fino a 350 ore, permettendo ai giocatori di utilizzarlo per lunghe sessioni di gioco senza bisogno di ricarica.

Che sconto clamoroso! MENO 60%! Acquisto Amazon super consigliato!

