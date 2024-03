Alternativa ad iPhone 15: ecco a voi Nothing Phone (2a)!

Ok, non ha iOS a bordo, ma Nothing Phone (2a) non invidia davvero nulla alla controparte Apple. Possiamo definirlo come l’alternativa definitiva ad iPhone 15. Lo smartphone è originale, fluidissimo nell’uso quotidiano e costa meno della metà della controparte! Il prezzo? Solo 399€ su Amazon per la variante da ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Conviene comprarlo subito!

Nessun dubbio: Nothing Phone (2a) è l’unica vera altarnativa ad iPhone 15!

Con le sue ottime prestazioni, il software molto curato e un design originalissimo, Nothing Phone (2a) è il prodotto perfetto per chi vorrebbe un iPhone, ma può spendere meno della metà.

Si tratta di uno smartphone Android, con un’interfaccia Nothing molto ben sviluppata e la scocca posteriore originalissima. Essendo l’alternativa ad iPhone 15, qui non si rinuncia alle cornici molti sottili simmetriche, alla fluidità del sistema e al comparto fotografico di livello elevato.

Inoltre, Nothing Phone (2a) integra una batteria molto capiente da 5.000 mAh che si ricarica in modo rapido via USB-C a 45W. L’unica vera rinuncia? La ricarica wireless.

Lo schermo è un’unità da 6,7 pollici AMOLED dalla luminosità elevatissima, il refresh rate a 120 Hz (superiore ad iPhone) e HDR 10+. Sarà un piacere fruire di contenuti multimediali tramite questo display.

Non dimentichiamo la fotocamera principale da 50 megapixel coadiuvata dalla ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Non manca il supporto alla stabilizzazione ottica.

Il processore a bordo è MediaTek e le caratteristiche tecniche sono di pochissimo inferiori all’ultimo top di gamma di Qualcomm.

Bellissimo il sistema LED posteriore che, in caso di notifiche o chiamate, può illuminarsi a piacimento.

Approfitta subito e compra questo fantastico Nothing Phone (2a). Costa solo 399€ su Amazon nella variante da ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. iPhone 15 costa il doppio e ha la metà della memoria! Io non ci penserei due volte!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.