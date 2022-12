Alternative al conto bancario: quale servizio scegliere?

In molti cercano alternative al conto bancario classico.

Questo infatti, propone diversi svantaggi sia pratici che operativi. Burocrazia e costi elevati, per esempio, sono considerati tra i limiti più consistenti dei conti tradizionali.

Per contrastare condizioni poco favorevoli, sempre più persone stanno optando per il digitale. Molti conti online però, di fatto, si basano comunque su istituti bancari di concezione classica, permettendo solo di avere qualche funzione tecnologica in più.

Una soluzione come VIABUY, di fatto, permette di avere un conto senza a vere, di fatto, a che fare con una banca. Ma di cosa si tratta e quali sono le condizioni così vantaggiose che offre?

Già dall’iscrizione è facile capire come questa piattaforma sia diversa dalle altre: per richiedere l’apertura di un conto infatti, sono necessari appena 8 minuti e una burocrazia minima.

L’intero processo non richiede documenti cartacei, con una verifica effettuata totalmente online.

Basta banche: ecco la vera alternativa al conto bancario tradizionale

VIABUY è un conto online abbinato a una carta Mastercard che offre un IBAN personale lussemburghese e tedesco.

Attraverso l’app integrata è possibile tenere sotto controllo ogni singolo movimento finanziario, il tutto attraverso un’interfaccia pulita e facile da padroneggiare.

La carta appena citata è una prepagata: ciò significa che, contrariamente alle carte di credito, non ha rischi a livello di indebitamento. Il tutto con un aspetto estetico di grande pregio, con numeri in rilievo e altre caratteristiche molto apprezzabili.

Per poter ricaricare conto e carta è possibile sfruttare diversi canali come:

bonifici SEPA

SOFORT

Giropay

e tante altre opzioni.

Pur non avendo una banca alle spalle, sia la carta che il conto offrono la massima sicurezza. Si parla di emissione da parte di un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE.

Facendo parte del circuito Mastercard poi, la carta ottiene tutte le protezioni legate a questo nome a dir poco prestigioso nel contesto delle transazioni digitali.

