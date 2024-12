Altoparlante Bluetooth Marshall: super sconto sullo speaker top di gamma

Durante le feste potrai portare la tua musica preferita ovunque con questo speaker top di gamma che oggi può essere tuo ad un prezzo pazzesco! Si tratta dell’Altoparlante Bluetooth Wireless Marshall Willen II, oggi disponibile su Amazon a soli 89 euro con un super sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La consegna è prevista entro Natale ma fai in fretta, le scorte sono in esaurimento!

Altoparlante Bluetooth Wireless Marshall Willen II: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Altoparlante Bluetooth Wireless Marshall Willen II è un piccolo gioiellino tech con il quale potrai godere della tua musica preferita sempre al massimo in ogni momento.

La sua punta di diamante è, sicuramente, l’inconfondibile suono Marshall bilanciato con bassi più potenti ed alti cristallini: pur essendo super compatto, questo dispositivo risulta essere super potente tanto da farti immergere nei tuoi contenuti preferiti in modo impeccabile.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco dello speaker in quanto è dotato di una batteria potentissima che ti offre oltre 17 ore di riproduzione portatile con una sola ricarica, così potrai continuare ad ascoltare senza mai esaurire l’energia.

Anche la sua resistenza non è da meno infatti non teme né l’acqua né la polvere: questo vuol dire che potrai portarlo con te in qualsiasi avventura all’aria aperta senza nessuna preoccupazione.Per di più è dotato di un microfono integrato che ti permette di rispondere alle chiamate senza dover usare le mani.

Oggi l’Altoparlante Bluetooth Wireless Marshall Willen II è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un super sconto del 24%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La consegna è prevista entro Natale ma fai in fretta, le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.