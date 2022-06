Altroconsumo Investi: in regalo un power bank

Saper investire, soprattutto nei momenti di crisi, può essere un ottimo modo per guadagnare denaro. Districarsi in questo ambiente però non è semplice: servono anni e anni di studio, oppure avere una guida affidabile in grado di fornire adeguati consigli.

Proprio per questa necessità è nato Altroconsumo Investi. Stiamo parlando di una piattaforma esclusiva, in grado di fornire news e consigli riguardo il mondo della finanza e degli investimenti, oltre a una serie di servizi ulteriori alquanto interessanti.

Altroconsumo Investi offre una prova gratuita di 30 giorni: chiunque dunque può provare con mano le potenzialità della piattaforma. Durante questo lasso di tempo è possibile ricevere gratis 4 numeri della rivista collegata al servizio e ottenere l’accesso illimitato al sito.

Inoltre, al termine del mese, è possibile avere uno sconto del 50% per i 12 mesi successivi di abbonamento.

Cosa offre Altroconsumo Investi?

Come abbiamo già accennato, Altroconsumo Investi offre una rivista settimanale gratuita ai suoi iscritti: qui è possibile mantenersi aggiornati su qualunque tema riguardante gli investimenti. A questo viene affiancato un gran numero di materiale con focus su analisi, grafici e vari prodotti finanziari.

Merita sicuramente una citazione anche il portafoglio virtuale, ideale per chi si sta avvicinando a questo settore. Questo permette di:

monitorare tutti i propri investimenti ;

; effettuare test per capire quali sono le strategie più adatte in base proprio status economico/psicologico ;

; ricevere consigli dagli esperti del settore ;

; tenere sotto controllo tutti i propri asset, siano essi mobili o immobili.

In aggiunta a ciò, con la sottoscrizione annuale, è possibile ricevere gratuitamente un Power bank.

Quanto costa la sottoscrizione? Sfruttando la sottoscrizione annuale e dimezzando il prezzo, è possibile pagare Altroconsumo Investi appena 12,82 euro al mese invece dei 25,63 euro previsti. Una cifra contenuta per chi vuole trarre in massimo profitto dai propri investimenti.