Amazfit Bip 5: il miglior smartwatch Amazon in promo speciale Black Friday

Grazie alle mega offerte della Settimana del Black Friday, oggi puoi portare a casa uno degli orologi smart più richiesti sul mercato ad un prezzo minimo! Si tratta dello Smartwatch Amazfit Bip 5, oggi disponibile a soli 59 euro con un super sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e le scorte sono in esaurimento!

Smartwatch Amazfit Bip 5: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smartwatch Amazfit Bip 5 è uno degli orologi smart più richiesti del momento, ed oggi può essere tuo spendendo davvero pochissimo.

In primis è dotato di un display ultra-grande da 1,91 pollici con una risoluzione elevatissima ed un design curvato per sembrare naturale al polso. In più lo schermo è realizzato in vetro temperato ricoperto da un rivestimento anti-impronte così da garantire una visualizzazione sempre ottimale in qualsiasi condizione di luce esterna.

Grazie a Zepp OS 2.0 potrai scegliere tra una vasta gamma di oltre 70 app e giochi che puoi scaricare sull’orologio e installare facilmente da Zepp App. Inoltre, effettuando semplicemente la connessione Bluetooth al telefono e utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati dell’orologio, puoi rispondere o effettuare una chiamata direttamente con lo smartphone.

Un’altra specifica davvero importante è il monitoraggio della salute: questo modello, infatti, ti consente di tenere sotto controllo in modo accurato la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e di stress tutto il giorno, oltre a fornire avvisi in caso di anomalie.

