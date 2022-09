Amazfit GTR 3 PRO: lo smartwatch elegante torna al MINIMO storico

Il top di gamma di Amazfit si trova al minimo storico su Amazon. La serie GTR 3 propone una serie di funzioni all’avanguardia per la salute e il fitness racchiuse in tre modelli di smartwatch eleganti e raffinati. Tutti progettati per consentire agli utenti di migliorare se stessi senza sacrificare lo stile personale. Rendendo più semplice il monitoraggio dei parametri di salute, la nuova serie di wearable Amazfit è basata sul nuovo sistema operativo Zepp OS. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon di 30€ sulla pagina del prodotto prima di andare a pagare.

Amazfit GTR 3 Pro: top di gamma in offerta

Scelta premium nella nuova Serie di wearable Amazfit, lo smartwatch GTR 3 Pro è disponibile a un prezzo di 199,90 euro e offre alcune innovazioni top. Dotato di un display AMOLED ultra HD da 1,45 pollici e 331 ppi, GTR 3 Pro offre immagini straordinarie e un’interfaccia facile da usare. Gode di un impressionante rapporto schermo/corpo del 70,6%, quindi, pur avendo uno dei più grandi display sul mercato, mantiene una dimensione compatta.

L’alta frequenza di aggiornamento dello schermo, inoltre, consente un’interazione fluida e reattiva.Ruotando con la punta delle dita la classica corona di navigazione è possibile scorrere tra una vasta gamma di funzioni e modalità sportive, avendo allo stesso tempo un feedback tattile rassicurante e intuitivo. Sia che si attivi il monitoraggio dell’attività attraverso una delle oltre 150 modalità sportive integrate, o che si stiano tenendo sotto controllo i livelli di stress, GTR 3 Pro permette di essere consapevoli del proprio stato di forma 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La funzione di riconoscimento intelligente si attiva inoltre con gli sport più popolari, per non perdere mai accidentalmente il monitoraggio di un’attività. Uno dei punti di forza di Amazfit GTR 3 Pro è certamente l’autonomia: grazie alla batteria da 450 mAh, fornisce fino a 12 giorni di funzionamento non-stop con una singola carica. Infine sono presenti 2,3 GB di memoria integrata. Questo autentico mostro di qualità si trova oggi al minimo storico su Amazon (169€). Approfittane per farlo tuo, le spedizioni sono gratuite con Prime. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon di 30€ sulla pagina del prodotto prima di andare a pagare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.