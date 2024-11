Amazon anticipa il Black Friday: 2 Echo Dot + Sengled Smart Plug a prezzo schock

Amazon sta anticipando il Black Friday con una serie di promozioni davvero eccezionali! Tra tutte non farti scappare il bundle formato da 2 Echo Dot (5ª generazione) e la Sengled Smart Plug, oggi disponibile a soli 54 euro con un mega sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il kit domani stesso direttamente a casa. Approfittane il prima possibile, la maxi offerta è valida fino al 20 Novembre!

2 Echo Dot (5ª generazione) + Sengled Smart Plug: tutte le funzionalità

Ancora per pochi giorni trovi su Amazon un’offerta speciale sul bundle formato da 2 Echo Dot (5ª generazione) e dalla Sengled Smart Plug.

Nello specifico, l’Echo Dot è uno dei migliori altoparlanti di Amazon che permette di avere casa ancora più smart grazie alla sua compatibilità con Alexa.

Innanzitutto potrai ascoltare musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa. Inoltre potrai sfruttare dei semplici comandi vocali per chiedere ad Alexa le previsioni del tempo, impostare dei timer con la voce, ricevere risposte alle tue domande e così via.

Questo dispositivo è super compatto, dalle dimensioni davvero minime, così da poterlo inserire in qualsiasi angolo di casa nella massima comodità.

Invece, la Sengled Smart Plug ti permette di ottimizzare la tua vita in casa: potrai accendere e spegnere da remoto qualsiasi elettrodomestico, come lampade, ventilatori e decorazioni natalizie, con la voce o con l’app mobile in un attimo.

Oggi il bundle formato da 2 Echo Dot (5ª generazione) e la Sengled Smart Plug è disponibile su Amazon a soli 54 euro con un mega sconto dell’11%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, la maxi offerta è valida fino al 20 Novembre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.