Amazon fa la magia: Hogwarts Legacy per PlayStation 5 SCONTATISSIMO meno 20 euro

Hogwarts Legacy è attesissimo come non mai dai fan del maghetto con gli occhiali visto che erano anni che non uscivano giochi dedicati alla creatura della scrittrice britannica J.K. Rowling. Finalmente è arrivato, e l’attesa è stata ripagata con un gioco che è un serio candidato al titolo di gioco dell’anno 2023. Hogwarts Legacy è un open world coi fiocchi e grazie a questa ricca offerta Amazon possiamo finalmente acquistarlo risparmiando un bella cifra, spendiamo 54 euro al posto di 75 euro, un -27% tondo tondo.

Davvero un gran bel gioco!

Hogwarts Legacy dicevamo è un open-world in cui i giocatori possono esplorare liberamente l’ampio mondo di Hogwarts, scoprire segreti e misteri, imparare nuove abilità magiche e personalizzare il proprio personaggio. La trama del gioco si svolge in un periodo precedente alla storia di Harry Potter, permettendo ai giocatori di vivere inedite avventure e incontrare facce nuove del mondo di gioco messo in piedi da Avalanche Studios con l’attenta supervisione di J.K. Rowling.

Uno dei punti di forza di Hogwarts Legacy è l’attenzione per i dettagli e la fedeltà all’universo di Harry Potter. I giocatori potranno esplorare i vari ambienti di Hogwarts, come il castello, la foresta proibita e il villaggio di Hogsmeade, e incontrare personaggi familiari del mondo magico, come Albus Silente, Rubeus Hagrid e Severus Piton. Inoltre, i giocatori potranno scegliere la casa di appartenenza del loro personaggio e partecipare a lezioni di magia e incantesimi, come la preparazione delle pozioni, la difesa contro le arti oscure e la pratica delle sfide di Quidditch.

Il gioco offre anche un sistema di personalizzazione approfondito, che permette ai giocatori di creare il proprio personaggio dalla testa ai piedi, scegliendo il sesso, la razza, l’aspetto fisico, le abilità magiche e gli oggetti da equipaggiare. Inoltre, i giocatori potranno scegliere il tipo di relazione che vogliono avere con gli altri studenti di Hogwarts, dalla rivalità alla collaborazione, influenzando la trama e le interazioni in gioco.

Totale libertà, tra decine di missioni principali e secondarie, per decine di ore di gioco. E la grafica? Le immagini parlano da sole, tecnicamente Hogwarts Legacy è davvero splendido, un lavoro di anni per mettere in scena un mondo vivo e vibrante, fluidissimo ricco di dettagli ed effetti speciali.

Ancora non lo avete comprato? Fatelo ora grazie allo sconto top di Amazon che vi fa risparmiare 20 euro!

