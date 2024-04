Amazon fa le cose per bene: prezzo più che dimezzato per Stray su PS5!

Da anni ormai si dice che i videogiochi siano tutti uguali, che innovazione e fantasia sono parole che non appartengono più alle avide case di sviluppo. La verità è che di fantasia e di innovazione ce n’è ancora parecchia, basta saperla cercare e premiare! Stray ne è il perfetto esempio. Il protagonista non è un nerboruto soldato armato fino ai denti, non è un avventuriero belloccio costretto a mille salti e caprioli, non è nemmeno un idraulico alle prese con funghi mannari e tartarughe aggressive. O meglio ancora un fuorilegge in un mondo violento pieno zeppo di cose da fare. Il protagonista è un micio, si un gatto, alle prese con problemi da gatto… Giudizi e recensioni super lusinghiere per Stray, piccola perla che saputo dire la sua in mezzo a giochi dal budget milionario e dalle poche idee! Non comprarlo ora che possiamo infilarlo nella nostra PS5 a metà prezzo sarebbe un vero delitto! MENO 51%, solo 19,99 euro su Amazon! Oltre metà prezzo quindi!

In giro per la città

Stray è ambientato in un mondo post-apocalittico, dove non esistono più gli uomini, dove le uniche “forme di vita ” sono solo, robot, microorganismi e droni. Il gatto si muove in una città deserta, semidistrutta, ma molto misteriosa.

La cosa che più è piaciuta di Stray sono le sue meccaniche imperniate su puzzle e sfide ambientali. Dovremmo risolvere enigmi e superare ostacoli in modo da arrivare a capire cosa sia successo alla città e scoprire cosa ha portato all’apocalisse.

Stray ha una bella grafica, spinge alla grande le potenzialità di PS5, ma è lo stile generale a l’atmosfera a convincere. Gli ambienti sono tanti e tutti ben diversificati, esplorandoli a dovere troveremo tutti gli indizi che ci porteranno ad un finale di grande impatto.

Stray è un gioco davvero originale, longevo e divertente… e poi quando mai avete impersonato un gatto in un mondo post apocalittico?

