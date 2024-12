Amazon Fire TV Serie 2: con l'offerta lancio la nuovissima smart TV è tua a mini prezzo

Su Amazon sono appena arrivate le innovative Fire TV e, in occasione del lancio, hai a disposizione una serie di sconti pazzeschi! Oggi puoi acquistare l’Amazon Fire TV Serie 2 a soli 199 euro con un maxi sconto del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è valida solo per pochi giorni e fino ad esaurimento scorte!

Le specifiche tecniche dell’Amazon Fire TV Serie 2

L’Amazon Fire TV Serie 2 rappresenta un vero e proprio gioiellino della tecnologia, capace di dare vita a film e serie TV grazie ad un’elevata risoluzione HD 720p e al supporto per HDR10, HLG e Dolby Digital Audio.

Con questo dispositivo avrai a disposizione tutto l’intrattenimento che vuoi in quanto ti consente di accedere rapidamente alla TV in diretta, ai videogiochi e alla musica. Inoltre potrai guardare in streaming oltre centomila film e serie TV con abbonamenti a Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora.

Tra l’altro la modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al telecomando vocale Alexa che permette di utilizzare semplicemente comandi vocali per trovare i tuoi contenuti preferiti, ricevere aggiornamenti sportivi, controllare i dispositivi per Casa Intelligente e così via.

Anche la connettività non è da meno: grazie ai 2 ingressi HDMI, puoi collegare la TV via cavo o satellitare e la console per videogiochi, mentre l’ingresso HDMI ARC è perfetto per le apparecchiature audio.

