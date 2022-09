Amazon.it si conferma e-commerce ufficiale di Lucca Comics Games 2022

Anche quest’anno Amazon.it è l’e-commerce ufficiale di Lucca Comics & Games, e ti porta nella magia della manifestazione durante il community event, e anche durante il resto dell’anno. Tutti gli appassionati di fumetti, videogiochi, manga, cosplay e anime troveranno quindi le migliori novità dal mondo della pop culture nello store dedicato www.amazon.it/luccastore2022.

Lucca Comics & Games 2022 è su Amazon.it

Lo store dedicato a Lucca Comics & Games, disponibile all’interno del Geek Store Amazon, apre oggi per i clienti in Italia e, novità, anche per i clienti dei siti di Francia, Inghilterra, Spagna e Germania con tantissime offerte esclusive e un’ampia selezione di giochi, fumetti, videogiochi, collectables e molto altro, inclusi la possibilità di acquistare le novità editoriali, i gadget più ambiti e, da quest’anno, anche i DVD, tra cui l’antologia di Batman, un imperdibile cofanetto che raccoglie i primi quattro film della saga, e la stagione finale de L’attacco Dei Giganti, uno dei manga più amati di tutti i tempi.

Tra le novità che sicuramente incuriosiranno il pubblico anche il fumetto Blue period (Vol. 8) di Tsubasa Yamaguchi e il primo fan book ufficiale del capolavoro del sensei Koyoharu Gotouge Demon slayer. Kimetsu no yaiba.

Inoltre, dopo il grande successo del 2021, dal 29 settembre al 1°novembre, riprende la nuova edizione dell’iniziativa Amazon Comics Award con un premio ancora più allettante: tutti i clienti Amazon potranno votare il proprio fumetto preferito tra quelli candidati ed essere estratti a sorte per vincere un buono da 50€. Partecipare è semplice: una volta effettuato l’accesso con il proprio account Amazon.it sul sito www.amazoncomicsaward.it, basterà selezionare la copertina del fumetto che si desidera votare e cliccare “vota”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.