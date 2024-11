Amazon Kindle Paperwhite: sconto IMMEDIATO per il Black Friday (-17%)

Divori un libro a settimana e non hai più spazio in casa? La soluzione è il nuovo Kindle Paperwhite da 16 GB al 17% in meno per il Black Friday!

Un’esperienza di lettura senza eguali

Il Kindle è ciò di cui hai bisogno per immergerti in storie avvincenti ovunque ti trovi. Con il suo design elegante e le performance migliorate,e avanzato di Amazon.

Il nuovo schermo antiriflesso da 7 pollici offre un’esperienza visiva simile a quella della carta stampata, anche sotto la luce diretta del sole. Con una risoluzione migliorata e una luminosità regolabile, il Kindle Paperwhite ti permette di leggere comodamente sia di giorno che di notte. Perfetto per chi ama divorare pagine in ogni momento libero, che sia in viaggio, al parco o a casa.

Amazon lo definisce il Kindle più veloce di sempre, e non a caso! Le pagine si girano in un batter d’occhio, rendendo la lettura fluida e piacevole. Grazie ai 16 GB di memoria, puoi portare con te migliaia di libri, dai romanzi ai manuali, senza mai preoccuparti dello spazio disponibile. Dimentica i caricabatterie! La batteria del Kindle Paperwhite dura settimane con una sola carica, permettendoti di concentrarti solo sul piacere della lettura. È il dispositivo ideale per lunghi viaggi o per chi vuole leggere senza interruzioni.

Non perdere l’occasione di provare il nuovo Kindle Paperwhite, il compagno perfetto per ogni lettore, in grado di trasformare ogni momento libero in un viaggio tra le pagine di un libro.