Amazon Luna arriva in Italia: il cloud gaming accessibile a tutti con offerte ESCLUSIVE

Da oggi, gli appassionati di gaming in Italia possono immergersi nell’esperienza del cloud gaming con l’arrivo di Amazon Luna nel Paese. Questo servizio innovativo permette di giocare a una vasta selezione di titoli senza la necessità di dispendiosi dispositivi o lunghi download. Basta collegarsi a luna.amazon.it per iniziare l’avventura. Scopriamo insieme cosa offre questo rivoluzionario servizio e le imperdibili offerte per i clienti Prime.

Amazon Luna: il cloud gaming arriva in Italia accessibile a tutti

Amazon Luna è dunque un servizio di cloud gaming che promette di cambiare radicalmente il modo in cui viviamo il divertimento digitale. Con la possibilità di giocare come se si stesse guardando uno streaming, Luna si presenta come una svolta nell’esperienza videoludica. Una delle caratteristiche distintive di Luna è il suo design curvo a 1800R, che avvolge l’utente in un’esperienza visiva coinvolgente. Questo promette di portare il gaming a un livello completamente nuovo di coinvolgimento. In sintesi:

Design Curvo e Coinvolgente: Luna offre un design curvo a 1800R che avvolge l’utente in un’esperienza visiva coinvolgente, rendendo il gaming ancora più avvincente. Qualità dell’Immagine Superiore: Il monitor vanta una risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel, tecnologia VA e un elevato rapporto di contrasto per immagini nitide e dettagliate. Connettività Potente: Con il supporto per il WIFI 6, Luna offre connessioni più veloci e stabili, garantendo una perfetta esperienza di gioco online. Caratteristiche Innovative: Luna è dotato di funzionalità avanzate come FreeSync, Eye Saver Mode e Flicker Free, che contribuiscono a una esperienza visiva e confortevole.

Il controller Luna, progettato appositamente per ottimizzare l’esperienza di gioco, è ora disponibile in Italia a un prezzo promozionale di 39,99 euro invece di 69,99 euro fino al 27 novembre. Inoltre, Amazon ha perfezionato l’interfaccia utente di Fire TV per i clienti in Italia, Francia e Spagna, offrendo una sezione dedicata ai giochi. La nuova sezione Giochi raggruppa i migliori titoli e contenuti, rendendo più facile che mai iniziare a giocare. Per entrare nel mondo avvincente di Amazon Luna, visita luna.amazon.it e inizia subito a giocare senza limiti.

Offerte esclusive per i Clienti Prime

I clienti Amazon Prime possono godere di fantastici vantaggi, inclusi giochi come Fortnite e Trackmania senza costi aggiuntivi. Inoltre, è possibile collegare account Ubisoft per accedere a una vasta gamma di titoli Ubisoft.

Opzioni di Abbonamento

Luna+: L’abbonamento offre una libreria ampia e diversificata di giochi di tutti i generi, accesso a Fortnite, e la possibilità di giocare ai titoli Ubisoft per PC. Disponibile a 9,99 euro al mese con una prova gratuita di 7 giorni.

