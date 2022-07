Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis per il Prime Day

Sei ancora in tempo per usufruire della promo che ti permetterà di iscriverti a Amazon Music Unlimited totalmente gratis per tutta l’estate. Grazie alle offerte del Prime Day di Amazon ti godi 4 mesi di musica HD illimitata con oltre 90 milioni di brani senza pubblicità e milioni di podcast. Mi conviene far presto: hai tempo solo fino al 13 luglio.

Amazon Music Unlimited, un’occasione

La promo è indirizzata ai clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited. Grazie ad essa, puoi registrarti al servizio e usarlo gratis per 3 mesi e senza vincoli di nessun tipo. Puoi disdire quando vuoi, senza rinunciare neppure a 1 giorno dei 3 mesi gratuiti; in seguito, pagherai 9,99€ al mese con rinnovo automatico.

L’offerta promozionale è valida fino alla mezzanotte del 13 luglio 2022, ma è disponibile solo per chi non ha mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, o per chi non si era mai iscritto prima al servizio.

Prima Iscriviti a Amazon Prime

Per poter ottenere i 3 mesi gratuiti di musica, devi essere prima iscritto ad Amazon Prime; ma niente paura: anche questo servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni.

Ti basta cliccare qui per abbonarti a Prime; dopodiché guadagnerai una marea di vantaggi esclusivi. Per esempio, consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now. Accesso gratuito al l’intero catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, e non dimentichiamo lo spazio d’archiviazione Cloud illimitato di Amazon Photo (solo quello vale il costo dell’intero abbonamento!) e molto altro. Le opzioni di abbonamento ad Amazon Prime sono due: mensile, al costo di 3,99€ al mese e annuale al costo di 36€ l’anno.

