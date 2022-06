Amazon Music Unlimited, che offerta: da oggi 4 mesi gratis ai clienti Prime

Il Prime Day di Amazon torna dal 12 e il 13 luglio, ma in attesa non mancano le occasioni per concludere qualche buon affare. Per esempio per tutti coloro che amano la musica, da oggi 21 giugno è disponibile una super offerta per Amazon Music Unlimited. Se siete già clienti Amazon Prime e non avete mai provato il servizio, potete attivarlo e accedere così a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Amazon Music Unlimited, che occasione!

Ma non è tutto: da oggi anche chi non è abbonato a Prime può fruire di un’offerta vantaggiosa per iscriversi ad Amazon Music Unlimited. Con la promo puoi registrarti al servizio e usarlo gratis per 3 mesi, poi, in seguito, pagherai 9,99€ al mese. L’abbonamento si rinnova automaticamente.

L’offerta promozionale è valida dal 21 giugno 2022 al 13 luglio 2022 inclusi, ed è come accennato prima riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, nonché per coloro che durante il periodo dell’offerta promozionale si iscrivono per la prima volta al servizio.

Sottoscrivere un abbonamento a Prime è facile e ha diversi vantaggi. Tra questi consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now. E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 3,99 euro al mese annuale, al costo di 36 euro l’anno.