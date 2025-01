Amazon, promo bomba a inizio 2025: più di 10 videogiochi in regalo

Il 2025 è iniziato col botto anche per tutti gli utenti abbonati ad Amazon Prime. Il celebre servizio a pagamento del colosso americano da sempre cerca di coccolare e fidelizzare in ogni modo possibile tutti coloro che hanno effettuato una sottoscrizione. In che modo? Con premi, offerte, sconti esclusivi e tanto altro.

L’ultima novità riguarda in particolare gli appassionati di gaming. Con un annuncio ufficiale, infatti, Amazon ha comunicato che già da ora tutti gli abbonati al Prime potranno riscattare gratis più di 10 videogiochi. Un regalo che darà modo di scoprire nuovi titoli e di rigiocare ad alcuni dei videogame più iconici degli ultimi anni.

Amazon, tutti i videogiochi in regalo con Prime

La promozione rientra ovviamente nell’ambito del servizio Amazon Prime Gaming, disponibile da diversi anni e che dà modo agli abbonati di godere di un catalogo vastissimo di videogiochi di ogni genere ed età. Ora che il 2025 ha ufficialmente preso il via, ecco che si parte con le prime promozioni.

La vera chicca in regalo con Amazon è Eastern Exorcist, un action a scorrimento che rimanda all’epoca dei miti dell’Estremo Oriente con una storia tutta da scoprire. Molto interessante anche The Bridge, un puzzle adventure in stile platform curato sia dal punto di vista grafico che di design.

Ma non solo, perché la lista di videogiochi disponibili gratis con Amazon Prime Gaming è più vasta che mai. Di seguito tutti i titoli già da oggi disponibili e riscattabili andando all’interno della pagina dedicata:

Eastern Exorcist

The Bridge

The Town of Light

Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition

Simulakros

Christmas Fables: The Magic Snowflake

ReDrawn: The Painted Tower

Disney Pixar WALL-E

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men

Bang Bang Racing

Monster Train

The Gap

DreadOut 2

Through the Darkest of Times

The Collage Atlas