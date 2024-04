Amazon SCENDE IN CAMPO con la promo: EA Sports FC 24 ora al -52%

Nonostante il cambio di nome e l’abbandono definitivo di FIFA, EA Sports ha saputo ancora una volta dominare il settore dei videogiochi con EA Sports FC 24. L’ultimo capitolo della saga di simulazione calcistica più famoso al mondo è un bestseller, e solo oggi puoi farlo tuo su Amazon sfruttando una promozione unica. Se lo compri adesso, risparmi il 52%. Con un prezzo finale pari a 38,40 euro, meno della metà rispetto ai 79,99 euro di listino. Nella sua versione italiana e con tutte le modalità già attive, ti darà modo di scendere in campo controllando i calciatori più famosi del mondo. Acquistalo subito e cogli l’occasione, non si ripresenterà più.

EA Sports FC 24: vivi il calcio da fuoriclasse con la grafica più realistica

Grazie all’ultima offerta lanciata, EA Sports FC 24 per PS5 deve essere tuo. Dopo averlo installato, avrai modo sin da subito di godere di prestazioni uniche. Per un’immersione totale nei migliori stadi di tutto il mondo. Il grande passo in avanti in termini di realismo è stato apportato grazie ad HyperMotionV, una nuova tecnologia che ha l’obiettivo di trasporre il ritmo e la fluidità dello sport reale all’interno del videogame. Sfruttando i dati volumetrici di oltre 180 partite di massimo livello. Tra cui figurano quelle di Champions League, Premier League e LaLiga. Grazie alla collaborazione con Opta e i suoi dati, inoltre, è stato possibile dar vita a calciatori con abilità che rispecchiano a pieno le loro prestazioni in campo.

E poi focus sul realismo totale, con il pubblico vivo e partecipe per un’atmosfera unica. Oltre alla telecronaca, che saprà tenerti sempre con la tensione altissime come se fossi davanti ad una diretta su DAZN o su Sky. La modalità più apprezzata e rinnovata anche quest’anno è l’Ultimate Team, dove potrai costruire le tue rose dei sogni con migliaia di carte diverse.

Prendilo subito con lo sconto di Amazon, a questa cifra è un affare senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.