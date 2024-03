Amazon ti SORPRENTE con il 45% di sconto SHOCK su Motorola moto g13

Oggi Amazon ha in serbo per te un’offerta scioccante in ambito mobile: il popolarissimo Motorola moto g13 è in caduta libera al prezzo più conveniente di sempre, diventando così un best buy da non farsi scappare.

Sfruttando lo sconto immediato del 45%, infatti, il device del colosso hi-tech è in vendita ad appena 105€ con tanto di consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Il budget phone Motorola moto g13 costa pochissimo su Amazon

Nonostante costi davvero poco, Motorola moto g13 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Di fatto, un device perfetto per telefonare, navigare in rete, fare ricerche online, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Frontalmente il pannello a 90Hz da 6.53 è uno spettacolo per gli occhi, mentre lo speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos ti sorprende con il suo audio potente e avvolgente. Dual SIM, Android 13 e NFC raccontano di un device al passo coi tempi, mentre la batteria integrata da 5000 mAh ti garantisce un giorno pieno di utilizzo senza alcun problema.

Se ancora non sei convinto, prendi in considerazione anche il suo carattere da camera phone: sul retro, infatti, trova posto un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MO per foto e video di qualità.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello di Amazon lo straordinario budget phone di Motorola, oggi in caduta libera al prezzo ridicolo di appena 105€ con il 45% di sconto immediato.

