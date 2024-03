Amazon ti TENTA con il 36% di SCONTO per Motorola moto g15, oggi a 96€

Per quanto possa apparire come il classico errore di prezzo su Amazon, quest’oggi il re dei budget phone Motorola moto g14 è per davvero in vendita al minimo storico. Molto conveniente sotto tutti i punti di vista anche quando venduto a prezzo pieno, lo sconto immediato del 36% lo fa crollare ad appena 96€.

Per quanto possa essere molto economico e conveniente, Motorola moto g14 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità personali: è un device ideale per navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, telefonare, guardare video e molto altro ancora.

Il Motorola moto g14 è in vendita su Amazon al prezzo più basso di sempre

Ad appena 96€ hai a disposizione un telefono costituito da un pannello frontale da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+, accompagnato da un buon processore octa-core con 4/128GB di memoria interna (ovviamente espandibile tramite microSD).

Dual SIM, con Android 13 a bordo e con una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno interno, Motorola moto g14 è anche un camera phone di tutto rispetto; sul retro, infatti, è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP.

Solo Amazon ti dà la possibilità di acquistare il popolare budget phone di Motorola a un prezzo decisamente conveniente, quest’oggi in caduta libera al minimo storico con lo sconto immediato del 36%.

