Ancora Black Friday: le cuffie OPPO di ultima generazione scontatissime al -66%

Manca pochissimo alla fine del Black Friday ma continuano le promozioni eccezionali su una serie di articoli da non perdere! Oggi su Amazon puoi acquistare le OPPO Enco Buds2 a soli 17 euro con un super sconto del 66%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

OPPO Enco Buds2: audio immersivo e massimo comfort

Le OPPO Enco Buds2 offrono un suono immersivo dagli alti cristallini e i bassi profondi grazie al driver da 10mm placcato in titanio e all’innovativa struttura acustica. In questo modo potrai completamente immergerti nelle tue canzoni preferite, sentendoti sempre come al centro di un concerto.

Un’altra specifica davvero importante è il potente e innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo che garantisce chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi. Non dovrai più preoccuparti di alzare la voce per farti sentire ne di spostarti in luoghi silenziosi per ascoltare.

Inoltre questi auricolari vantano un’autonomia estesissima così da non abbandonarti mai per più di una giornata. Nello specifico è possibile potrai godere della tua musica preferita fino a 28 ore di ascolto, mentre per quanto riguarda le chiamate garantiscono un’autonomia di 16 ore di conversazione.

Anche il comfort è davvero eccezionale in quanto sono ergonomiche ed hanno un peso di soli 4g, meno di un foglio di carta in formato A4. Allo stesso tempo, grazie alla protezione IPX4, potrai indossarle al mare o sotto la pioggia senza alcuna preoccupazione.

