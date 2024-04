ANCORA PER POCO: lo Shelly Plus 1 Mini torna a MENO DI 10€ (-50%)

Sapevi che bastano meno di 10€ per rendere la tua casa più smart? È tutto vero grazie all’incredibile offerta su Amazon per lo Shelly Plus 1 Mini. Questo dispositivo di automazione domestica all’avanguardia è ora disponibile a un prezzo scontato del 50%, rendendolo un’occasione imperdibile per chiunque desideri trasformare la propria abitazione in una casa intelligente.

Shelly Plus 1 Mini, rendi casa tua più smart a metà prezzo

Lo Shelly Plus 1 Mini è un piccolo ma potente dispositivo che ti permette di controllare e automatizzare i tuoi elettrodomestici e le luci di casa in modo semplice e intuitivo. Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente installato dietro un interruttore o una presa esistente, integrandosi perfettamente nell’ambiente domestico senza ingombrare.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo relè intelligente è la sua compatibilità con i principali assistenti vocali, come Amazon Alexa e Google Assistant. Puoi controllare i tuoi dispositivi connessi semplicemente usando la tua voce, rendendo l’interazione con la tua casa intelligente ancora più naturale e intuitiva.

Inoltre, grazie all’app mobile dedicata, puoi gestire e monitorare i tuoi dispositivi da qualsiasi luogo, sia che tu sia a casa o in viaggio. L’interfaccia user-friendly ti consente di creare scenari personalizzati, impostare timer e programmare l’accensione o lo spegnimento dei tuoi elettrodomestici in base alle tue esigenze.

Lo Shelly Plus 1 Mini supporta anche l’integrazione con IFTTT (If This Then That), una piattaforma web che ti permette di creare automazioni personalizzate e connettere il tuo dispositivo con un’ampia gamma di servizi online. Questo apre un mondo di possibilità per semplificare la tua vita quotidiana e rendere la tua casa ancora più smart.

Ora, grazie all’offerta speciale su Amazon, puoi acquistarlo a soli €9,99. Con uno sconto del 50% sul prezzo originale, questa è un’opportunità unica per ottenere un dispositivo di automazione domestica di alta qualità a un prezzo estremamente conveniente. Non lasciare che questa occasione ti sfugga!

Se desideri rendere la tua casa più intelligente, efficiente e comoda, lo Shelly Plus 1 Mini è il dispositivo che fa per te. Con le sue potenti funzionalità di automazione, la compatibilità con gli assistenti vocali e l’app mobile intuitiva, questo piccolo ma potente dispositivo rivoluzionerà il modo in cui interagisci con la tua abitazione. Approfitta subito dell’offerta speciale su Amazon e porta l’innovazione nella tua vita quotidiana con lo Shelly Plus 1 Mini. Non perdere l’occasione di semplificare la tua routine domestica a un prezzo così conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.