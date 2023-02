Ancora problemi col digitale terrestre? Ecco il decoder DEFINITIVO (24€)

Dopo l’ultimo intervento del tuo antennista di fiducia pensavi di aver risolto finalmente i problemi di visione, eppure l’amara verità è sotto i tuoi occhi: quando accendi il tuo televisore, non sai mai se riuscirai a guardare questo o quell’altro canale. No, non è una situazione normale.

E dire che per risolvere una volta per tutte questa situazione ci sarebbe un modo semplice economico: l’acquisto di un decoder compatibile al 100% con il nuovo standard del digitale terrestre. Uno dei migliori sul mercato è oggi in offerta su Amazon al prezzo di soli 24 euro, per effetto dello sconto del 20% sul prezzo consigliato di 29,90 euro. L’articolo è spedito e venduto da Amazon, con la consegna garantita entro 48 ore dal tuo acquisto. Affrettati però, perché le scorte sono limitate.

Bastano 24 euro per risolvere i problemi col digitale terrestre una volta per tutte

Nessuno ti dice di acquistare per forza un nuovo televisore, quando per rivedere di nuovo i canali è sufficiente comprare un decoder compatibile con lo standard DVB-T2, sigla che identifica la nuova generazione del digitale terrestre.

Ma cosa rende così speciale il dispositivo di Digiquest? Il fatto di essere “più di un decoder”, grazie a funzionalità avanzate che gli altri apparecchi non hanno. A partire dalla funzione CEC, che ti consente di usare il decoder anche con il telecomando della tua televisione.

Inoltre puoi beneficiare sia del lettore multimediale, per riprodurre film, foto e musica quando vuoi tu, sia dell’alimentatore 12 V, ideale se ti sposti spesso in camper e non vuoi rinunciare alla televisione. E per i più smanettoni, c’è anche la possibilità di eseguire l’aggiornamento via FTP tramite la porta LAN.

Metti nel carrello ora il decoder Digiquest per risolvere una volta per tutte i problemi col digitale terrestre (e risparmiare i soldi per l’antennista).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.