Android 15 arriva sui dispositivi Motorola: tutti i dettagli

La nuova versione del sistema operativo di Google, Android 15, è finalmente disponibile per alcuni dispositivi selezionati di Motorola. Questo atteso aggiornamento_sistema introduce miglioramenti significativi in termini di sicurezza, prestazioni e funzionalità, offrendo agli utenti un’esperienza ottimizzata e più fluida nell’uso quotidiano dei propri dispositivi mobili.

Il rollout iniziale ha coinvolto due modelli di punta della gamma Motorola del 2024: il Motorola Edge 50 Ultra e il Motorola Edge 50 Fusion. Questi dispositivi, originariamente lanciati con Android 14, sono tra i primi a beneficiare delle innovazioni di Android 15. L’aggiornamento è stato distribuito inizialmente in mercati come l’India e successivamente esteso al Brasile, segnando una progressiva espansione verso una copertura globale.

Oltre ai modelli Edge, l’aggiornamento interesserà un’ampia gamma di dispositivi Moto_G, inclusi modelli della serie Moto G, Razr e ThinkPhone. La lista ufficiale comprende:

Serie Moto G: Moto G85, Moto G Stylus 5G (2024), Moto G 5G (2024), Moto G Power 5G (2024) e altri modelli.

Serie Edge: Motorola Edge (2024), Edge 50 Pro, Edge 50, Edge+ (2023) e Edge 40 Pro.

Serie Razr e ThinkPhone: Motorola Razr 50 Ultra, Razr 50s, Razr 50, Razr+ (2024), Razr (2024) e ThinkPhone.

Gli utenti interessati possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento direttamente dal proprio dispositivo. Per farlo, basta accedere all’applicazione Aggiustamenti, selezionare la sezione Aggiornamenti del sistema e seguire le istruzioni per scaricare e installare Android 15. Si consiglia di avere almeno il 50% di batteria e una connessione stabile per completare il processo senza interruzioni.

Le novità introdotte da Android 15 includono:

Prestazioni grafiche ottimizzate : miglioramenti nella fluidità e nell’uso delle applicazioni.

: miglioramenti nella fluidità e nell’uso delle applicazioni. Configurazione semplificata per dispositivi Bluetooth : accesso rapido alle opzioni tramite il pannello delle impostazioni rapide.

: accesso rapido alle opzioni tramite il pannello delle impostazioni rapide. Funzionalità avanzate per la condivisione : strumenti innovativi per facilitare la condivisione di contenuti tra dispositivi.

: strumenti innovativi per facilitare la condivisione di contenuti tra dispositivi. Sicurezza migliorata: nuove misure per proteggere i dispositivi in caso di furto.

Con queste importanti migliorie, Android_15 consolida la sua posizione come sistema operativo leader, garantendo agli utenti un’esperienza più sicura e performante a livello globale.