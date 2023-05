ANIMA la tua FESTA con JBL GO 3, lo speaker portatile più amato dai giovani (29€)

JBL GO 3 è uno speaker Bluetooth portatile che offre un suono di alta qualità in un design compatto e resistente all’acqua e alla polvere. Con la certificazione IPX67, questo altoparlante può essere utilizzato in ambienti esterni senza il rischio di danneggiarsi. Il compagno ideale dunque di gite, uscite con gli amici e pomeriggi in piscina o al mare. A maggior ragione ora che costa, scontato del 36%, appena 29€ con le spedizioni gratuite via Prime.

JBL GO 3 è moderno e minimalista

Il design del JBL GO 3 è moderno e minimalista, con una gamma di colori vivaci tra cui scegliere. La sua forma rotonda lo rende facile da tenere in mano, mentre la sua struttura resistente lo rende adatto a tutti gli usi. L’altoparlante ha una potenza di 4,2 W e una risposta in frequenza di 110 Hz – 20 kHz, offrendo un suono cristallino e dettagliato con una buona gamma di bassi.

La sua batteria integrata offre fino a 5 ore di autonomia, in modo da poter ascoltare la tua musica preferita ovunque ti trovi. L’utilizzo dello speaker è molto semplice grazie al suo pulsante multifunzione e alla connessione Bluetooth che consente di collegarsi rapidamente a qualsiasi dispositivo. Inoltre, lo speaker JBL GO 3 è dotato di una funzione di chiamata vivavoce, consentendo di rispondere alle chiamate senza dover disconnettere il dispositivo.

In sintesi, il JBL GO 3 è un altoparlante Bluetooth portatile e resistente che offre un suono di alta qualità in un design compatto e facile da trasportare. Con la sua resistenza all’acqua e alla polvere, è ideale per l’utilizzo in ambienti esterni e la sua batteria integrata garantisce un’esperienza d’ascolto senza interruzioni. Oggi su Amazon costa, scontato del 36%, appena 29€ con le spedizioni gratuite via Prime.

