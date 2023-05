Da oggi puoi comandare Alexa con i gesti su Echo Show 8 e Show 10

Amazon ha recentemente annunciato l’arrivo della funzionalità “Gesti” per gli utenti italiani che utilizzano gli smart speaker Echo Show 8 (2ª generazione) ed Echo Show 10 (3ª generazione). Questa novità permette di interagire con l’assistente virtuale Alexa senza l’uso di comandi vocali o toccando lo schermo del dispositivo, rendendo l’esperienza ancora più semplice e naturale.

I “Gesti” sono stati pensati per semplificare l’utilizzo di Alexa in situazioni in cui può essere scomodo parlare o toccare lo schermo, come ad esempio durante la preparazione di un pasto con le mani sporche o quando si ascolta musica e si desidera evitare di interrompere la riproduzione. Inoltre, questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che hanno disabilità del linguaggio o mobilità limitata, consentendo loro di interagire con l’assistente virtuale in modo più agevole.

Attivare la funzione “Gesti”

Per attivare la funzione “Gesti”, è necessario accedere alle impostazioni del dispositivo Echo Show, selezionare “Impostazioni”, poi “Opzioni del dispositivo” e infine “Gesti”. Una volta attivata, è possibile utilizzare i comandi gestuali semplicemente alzando la mano davanti alla fotocamera dell’Echo Show, interrompendo così timer e sveglie.

L’introduzione dei “Gesti” rappresenta solo uno dei tanti passi che Amazon sta compiendo per rendere i dispositivi Alexa sempre più accessibili e fruibili da parte di un’ampia gamma di utenti. Con l’aggiunta di nuove funzionalità come questa, Amazon mira a migliorare costantemente l’esperienza offerta dai suoi dispositivi, rendendoli ancora più versatili e adattabili alle diverse esigenze degli utenti.

Grazie a questa nuova funzione, è possibile navigare nell’interfaccia di sistema dei dispositivi Echo senza alcun tocco e senza neanche l’ausilio della voce, una soluzione che può risultare utile in diverse situazioni.