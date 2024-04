Animal Crossing: New Horizons, a meno di 50€ è il BEST BUY del giorno

Girovagando su Amazon, oggi abbiamo trovato un prodotto in offerta veramente spettacolare. Di fatto, se possiedi una Nintendo Switch e ami i giochi “simulatori di vita” (in stile The Sims, per intenderci), allora non potrai lasciarti sfuggire il meraviglioso Animal Crossing: New Horizons, un prodotto incredibile che si trova ad un prezzo super conveniente: lo pagherai soltanto 48,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, quindi corri a prenderlo adesso. Sappi che con il noto portale di e-commerce americano avrai diritto al reso gratuito entro quattordici giorni in caso di eventuali problematiche e che potrai perfino farti consegnare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Fallo tuo adesso prima che sia troppo tardi.

Animal Crossing: New Horizons, ecco perché comprarlo

In Animal Crossing: New Horizons, sarai tu il padrone di un’isola deserta che potrai trasformare nel tuo paradiso personale. Dovrai decidere dove costruire la tua casa, piantare fiori, pescare, raccogliere frutti e creare un ambiente unico che sia in grado di riflettere il tuo stile e la tua personalità. Non di meno farai amicizia con una varietà di animali antropomorfi che vivono sull’isola. Ogni personaggio infatti, ha la propria personalità unica, e interagire con loro ti permetterà di scoprire nuove attività, ottenere regali e molto altro ancora. Fra le altre cose, sappi che potrai scavare fossili, cacciare insetti rari, creare oggetti personalizzati, progettare vestiti e abbigliamento, ma anche decorazioni per la casa e per l’isola. Dulcis in fundo, con un abbonamento al Nintendo Switch Online, potrai anche visitare le isole degli altri utenti e dei tuoi amici e loro potranno vedere la tua.

Ad ogni modo, Nintendo continua ad aggiornare Animal Crossing: New Horizons con nuovi contenuti, eventi stagionali e funzionalità aggiuntive. Questo è un videogame che non ti annoierà mai, anzi: ti farà rilassare e staccare dallo stress quotidiano. Lo pagherai solo 40,78€, IVA inclusa e spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.