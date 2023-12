Antivirus con VPN illimitata inclusa: l'offerta più conveniente è di Kaspersky

I saldi natalizi di Kaspersky sono l’occasione giusta per attivare un nuovo antivirus con VPN illimitata inclusa. Scegliendo Kaspersky Plus, infatti, è possibile accedere a un bundle davvero completo con un prezzo ridotto di 29,99 euro per un anno.

Da notare, inoltre, che aggiungendo 5 euro in più è possibile scegliere Kaspersky Premium, per un livello di sicurezza superiore grazie al sistema di protezione dell’identità e al supporto degli esperti dell’azienda per la rimozione dei virus.

Tutte le proposte sono accessibili tramite il sito ufficiale di Kaspersky.

Antivirus e VPN illimitata: ecco l’offerta di Kaspersky

Per il periodo natalizio, Kaspersky mette a disposizione un antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche e una VPN illimitata, per un accesso a Internet sicuro e privato. C’è anche il tool per l’ottimizzazione delle prestazioni, la protezione dei pagamenti online e il controllo sulle fughe di dati. Per tutti gli utenti è incluso anche il password manager.

Il bundle completo costa 29,99 euro per un anno. Per estendere la protezione a 3 dispositivi, invece, basta aggiungere 5 euro. Per proteggere 5 dispositivi, invece, servono 10 euro in più. Per un livello aggiuntivo di protezione, è possibile puntare su Kaspersky Premium che parte da 34,99 euro.

Tutte le proposte di Kaspersky sono disponibili in sconto in occasione dei saldi natalizi. Le promozioni sono accessibili tramite il sito ufficiale di Kaspersky, linkato qui di sotto. Da notare che è possibile provare il servizio proposto grazie alla garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni per tutti i nuovi utenti.

L’offerta di Kaspersky con antivirus e VPN illimitata in un unico bundle è, in questo momento, la soluzione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi e dei propri dati con una spesa davvero contenuta. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.