APPENA 136€ su eBay per il NUMERO UNO dei budget phone realme (-44%)

Tra gli innumerevoli smartphone Android economici in vendita sui vari store online, realme C53 è senza ombra di dubbio uno tra i più interessanti. Quest’oggi, infatti, il device del colosso cinese è in vendita su eBay al prezzo più conveniente degli ultimi mesi.

Al già disponibile sconto immediato del 44% che ti fa risparmiare 108€, oggi hai a disposizione un ulteriore sconto di 5€ utilizzando il codice coupon “PSPRFEB24”. Il risultato? Lo smartphone di realme può essere tuo al prezzo ridicolo di appena 136€ con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 72 ore.

realme C53 è in caduta libera su eBay a un prezzo ridicolo: occasione imperdibile

Lo smartphone di realme è popolarissimo tra i giovani per il suo design dal forte sapore premium e la scheda tecnica di tutto rispetto, partendo dal bellissimo pannello ad altissima risoluzione con cui guardare tutti i video che vuoi. Sotto il cofano, inoltre, è presente un buon processore octa-core con al fianco fino a 12GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Come se non bastasse, realme C53 è anche un camera phone di tutto rispetto: sul retro, infatti, trova posto un modulo triplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità.

Con queste premesse risulta altamente improbabile scovare un miglior budget phone Android a un prezzo ancora più conveniente; metti subito nel carrello di eBay il device a marchio realme e ricorda di inserire il codice coupon “PSPRFEB24” per ottenere lo sconto di 5€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.